Зеленський відповів, чи потрібна Америці Європа як союзник

Зеленський зазначив, що для США важлива сила.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Європа повинна мати єдиний голос, а не десятки різних голосів.

Про це глава держави заявив під час промови на другому дні Мюнхенської безпекової конференції.

"Дехто в Європі, можливо, не повністю розуміє, що відбувається прямо зараз у Вашингтоні. Однак давайте сфокусуватися зараз на розумінні себе тут — у Європі. Ми спочатку маємо посилити Європу. Чи Америці потрібна Європа, як ринок? Так потрібна, однак як союзник Європа, не знаю, чи потрібна Америці. Для того, щоб ця відповідь була так Європі необхідно мати єдиний голос, а не десятки різних голосів" — підкреслив Зеленський.

Водночас Зеленський зазначив, що для США важлива сила, адже "Трамп не любить слабких друзів".

"Трамп не любить слабких друзів, він поважає силу в нас. Можливо, хтось в Європі не задоволений Брюсселем, Однак давайте чітко усвідомимо якщо не Брюссель, то Москва. Рішення за вами", — зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна ніколи не прийме угоди, які укладають без участі країни.

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