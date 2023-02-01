Зеленський відповів, чи прибуде до Польщі на зустріч із Байденом

Президент України сказав, що наразі не отримував запрошення до Польщі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його наразі не запрошували до Польщі для зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Про це Зеленський сказав під час спільної з президентом Австрії Александером ван дер Белленом пресконференції в Києві.

Так, президент України відповів на запитання журналістів про можливу його зустріч з президентом США в Польщі.

"Що стосується президента Сполучених Штатів – ми іноді зустрічаємося з ним. Мене не запрошували в Польщу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 1 лютого президенти Польщі і Латвії Анджей Дуда та Егілс Левітс підтвердили, що Байден прибуде з візитом до Центральної Європи в лютому.

Раніше польські медіа інформували, що під час візиту до Польщі Байден може зустрітися з Дудою та Зеленським напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

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