Зеленський відповів, чи розглядає Україна запровадження віз для росіян

Президент не відкинув ймовірність введення візового режиму з Росією.

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про те, чи є в планах держави запровадження візового режиму з Росією.

Про це український лідер сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентами Польщі та Литви у середу, 23 лютого.

"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо кроків та реакції, пов’язаних з наступними кроками Російської Федерації", ­­– сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше президент України заявив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин з Росієюпісля того, як президент РФ Володимир Путін "незалежність" квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України "ЛНР" та "ДНР".