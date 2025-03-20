Зеленський відповів, чи вимагав Трамп визнати Крим російським

Зеленський сказав, чи обговорював з Трампом майбутнє окупованого півострова.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Білого дому Дональд Трамп не піднімав у розмовах з ним питання окупованого Росією Криму.

Про це президент Зеленський заявив на пресконференції з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

"Трамп зі мною не піднімав цього питання (передавання Криму Росії – Ред.). Колись ми з ним говорили про Крим, у вересні в Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає, чому українцям так важливий Крим. Я пояснив, що Крим – невід'ємна частина України. Без українців Крим вмирає, бо вся логістика, вода – пов'язані з Україною", – каже глава держави.

Зеленський нагадав, що до окупації більшість жителів півострова жили за рахунок доходів від туризму.

"В Криму 11 років немає туризму", – додав він.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп нібито розглядає можливість визнання окупованого Криму російским в межах потенційної угоди про припинення війни.

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