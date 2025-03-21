Зеленський відповів, хто візьме участь у перемовинах України та США у Саудівській Аравії

Рустем Умєров стане частиною української делегації на перемовинах у Саудівській Аравії з США.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що міністр оборони України Рустем Умєров братиме участь в переговорах між Україною та США, які відбудуться в Саудівській Аравії в понеділок.

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у п’ятницю, цитує Інтерфакс-Україна.

"Команда буде на достатньо високому рівні, це технічно-професійні люди, також окремо буде міністр оборони і я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що наразі не можна передбачити результат цієї зустрічі, але "було би добре, щоб зустріч закінчилася якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню".

Нагадаємо, в МЗС розповіли, про що Україна та США говоритимуть у Саудівській Аравії.

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