Зеленський відповів, за яких умов готовий знов прибути з візитом до США

Він запевнив, що українська сторона завжди намагається бути "максимально політично коректною".
Президент Володимир Зеленський не сказав, чи вважає він, що потрапив у "засідку", коли його лаяли президент США та віце-президент Дж. Д. Венс, і наполягав, що він знову поговоритиме з Трампом, якщо його "запросять вирішити справжні проблеми".
Про це він сказав у розмові з журналістами після Лондонського саміту.
Однак, коли його запитали, чи він повернеться до Білого дому, щоб "знову спробувати" отримати чітку підтримку США в переговорах про припинення трирічної війни з Росією, Зеленський різко сказав, що під час свого останнього візиту "приїхав не для спроби".
"Я їхав у потязі 12 годин, потім 11 годин летів, тому що мене запросив президент Сполучених Штатів. США є одним із наших головних партнерів, і для мене вияв поваги бути в Білому домі, коли мене запрошує президент США", – каже Зеленський.
Він запевнив, що українська сторона завжди намагається бути "максимально політично коректною".
"Я – президент України, і вважаю, що наша країна – не краща за інші, але точно не гірша. Ми достойні рівного діалогу. Тому якщо президент США запросить мене з конструктивним діалогом.. Я представляю країну, яка дуже сильно залежить від підтримки. Тому авжеж. Якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих дій – я буду. Через повагу до американського народу, до президента, до двох партій, до США вцілому", – сказав Зеленський.
За словами президента, після зустрічі на рівні очільників держав з Білим домом не спілкувався, але сказав, що угода про спільну розробку корисних копалин зараз готова до підписання.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи готова Україна до поступок територіями.
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Вибачення ТРАМПУ, ПОСТУПКИ РОСІЇ і ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ІНТЕРВ`Ю ЗЕЛЕНСЬКОГО У ЛОНДОНІ