Зеленський відповів, чи збирається повертати всі території військовим шляхом

Зеленський визнав, що наразі Україна не має змоги повернути свої території, проте запевнив, що юридично не визнає окуповані регіони російськими.

Президент Володимир Зеленський вкотре прокоментував, як він ставиться до ідеї "мир в обмін на території".

Про це він сказав в інтерв'ю британському журналістові Пірсу Моргану.

Зеленський визнав, що зараз Україна не може повернути всі свої території.

"Ми адекватні люди, ми не можемо втрачати мільйони людей. Та на сьогодні ми не можемо порушити клятву, яку ми дали людям, які втратили життя у цій війні. Ми не можемо порушувати Конституцію і не можемо визнавати окуповані території російськими. Так, ми знаємо, що це – тимчасово окуповані території", – каже глава держави.

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За словами, Зеленського юридично, незважаючи на те, що хоче Путін та інші, Україна ніколи не визнає ці території російськими. І це не питання компромісу, чи не компромісу. Це те, чого не може бути. "Не може бути компромісу в суверенітеті держави", – наголосив він.

Президент висловив жаль, що підтримки, яку нам надають наші партнери, недостатньо для того, щоб повністю витіснити війська Путіна з наших територій. Проте він певен, що врешті-решт Україна поверне свої землі.

"Це може бути комбіноване рішення: на полі бою і дипломатично. Але все одно ми повернемося, ми повернемо своє, тому що ми праві", – каже Зеленський.

Він сподівається, що президент США Дональд Трамп, прем'єр Британії Кір Стармер та країни ЄС сприятимуть цьому. Також Зеленський сподівається на підтримку країн Глобального Півдня, арабських країн та Китаю.

Зеленський наголосив, що не має бути жодних правових компромісів щодо територій.

"Якщо мене хтось запитує, на що готова Україна – Україна в першу чергу готова до закінчення гарячої стадії війни. Ми хочемо миру, як ніхто у світі. Але Путін – вбивця", – додав він.

Тому глава держави наголосив на важливості гарантій безпеки для України, "аби Путін не повернувся з війною знову".

Нагадаємо, президент Зеленський відповів, чи піде на особисті переговори з Путіним.

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