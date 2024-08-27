Зеленський відповів, чому Польща досі не збиває ракети над заходом України

Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, аби почати збивати російські ракети над заходом України, Польщі потрібна підтримка з боку інших країн НАТО.

Про це глава держави сказав на пресконференції 27 серпня.

Зеленський зауважив, що країні дуже б допомогло, якби Польща збивала російські ракети бодай на заході України, бодай ті, які летять у напрямку цієї країни ЄС.

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"Ми дуже багато про це говорили. І треба, я так розумію, підтримка кількох країн. І Польща, я так розумію, вагається, щоби бути наодинці з таким рішенням. Вона хоче підтримку інших країн в НАТО. Я думаю, що це би призвело і до позитивного рішення з боку Румунії. Але тут нам всім треба працювати над тим, щоби Сполучені Штати Америки підтримали це рішення", – розповів президент.

Він зазначив, що у разі схвального рішення про збиття Польщею ракет, "нам буде легше".

"Тоді деякі речі, які є в наших регіонах, які захищають той чи інший напрямок, ми можемо сфокусувати в інших напрямках. У нас, на жаль, поки що немає протиповітряної оборони. І дуже хотілося б, щоб таке рішення було. Будемо працювати і вірити в це", – сказав глава держави.

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Нагадаємо, як повідомляли в Офісі президента, що в укладеній 8 липня угоді між Україною та Польщею передбачена можливість перехоплення російських ракет і дронів польськими силами в небі над Україною.

Однак віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його держава не збиватиме ракети в небі над Україною, які летять у її напрямку, без погодження з усіма членами НАТО.

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