Зеленський відповів, коли будуть вибори і чи піде він на другий термін

Законодавство України забороняє проводити вибори під час воєнного стану. Щоб їх провести під час війни, потрібно змінуювати закон.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке опублікував youtube-канал Офісу президента.

"Вибори відкладалися один раз. Вибори не пройшли навесні 2024 року через військовий стан. За Конституцією ми можемо це зробити. Це вибори президента. А вибори до парламенту не відбулися восени 2024 року. Є Конституція і є безпекові речі", – каже глава держави.

Він запевнив, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану.

"Або щоб провести їх під час війни, парламентарям треба зібратися і змінювати законодавство. Але це буде дуже важко, тому що суспільство проти", – сказав президент.

На його думку, українці хочуть такі вибори, яким можна буде довіряти. Адже наразі 8,5 млн українців перебувають закордоном. Потрібно забезпечити цим громадянам інфраструктуру для голосування. Крім того, не зможуть проголосувати мільйони людей на окупованих територіях. Також неможливо організувати голосування для військових у зоні бойових дій.

"Треба думати, як змінювати систему. Якщо це будуть вибори в час війни, змінювати законодавство, в якому повинні бути зміни системи голосування. Думати про онлай голосування, хоча всі бояться тих чи інших кібер атак. Але думати тоді над цим. Я думаю, що в наших силах закінчити війну в 2025 році", – каже Зеленський.

Чи піде Зеленський на другий термін

За його словами, на рішення щодо можливого другого терміну впливатимуть три чинники: яким саме чином Україна завершить цю війну, настрої виборців та думка сім'ї.

"Я не знаю. Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Усе залежить від того, що люди хочуть. В основному це залежить від людей, в першу чергу, і, звичайно ж, від моєї сім'ї", – говорить президент, додавши водночас, що у нього ще "не було часу" аби обговорити це питання з сім'єю.

"Не було можливості, тому що зараз ми про це не думаємо... В Україні про це говорить багато з представників опозиції. Але ми з сім'єю не замислювалися над цим серйозно. Це ж війна. Як можна думати про те, що буде потім?! Це дуже важко. Справді, дуже важко", – підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський розповів, чи відмовиться Україна від частини своїх територій в обмін на членство в НАТО.

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