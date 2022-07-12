Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час воєнного стану

Президент Володимир Зеленський 12 липня відповів на петицію про заборону очного навчання в закладах освіти під час воєнного стану.

Глава держави попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля опрацювати це питання.

Про це йдеться у відповіді на електронну петицію на сайті президента.

Так, Зеленський нагадав, що має право діяти лише на підставі Конституції та законів України. Згідно з ними, освітню політику реалізовують уряд, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Також заклади освіти можуть самостійно ухвалювати рішення щодо академічних, організаційних та інших питань.

У відповіді президента також вказано, що, відповідно до постанови Кабміну від 24 червня, обласні та Київська міська військова адміністрації разом із керівниками навчальних закладів організовують початок навчального року в залежності від безпекової ситуації в регіоні.

Зеленський звернувся до Шмигаля з проханням розглянути пропозиції, викладені у петиції, та повідомити про результати розгляду автору звернення.

Нагадаємо, уряд рекомендував розпочати навчальний рік у школах в очному форматі від 1 вересня. Розпочати навчання в університетах було рекомендовано від 15 серпня, за винятком перших курсів.

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