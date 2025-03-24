Зеленський розповів, що сталося з поясом Усика після зустрічі з Трампом – відповідь здивувала

Після напруженої та суперечливої розмови президент, імовірно, просто забув сувенір у залі для переговорів.

Чемпіонський пояс Олександра Усика, який президент України Володимир Зеленський привіз до США як символ української стійкості, залишився у Білому домі.

Про це йдеться в інтерв’ю Time, де журналіст поділився деталями візиту української делегації.

Зеленський приніс пояс із собою на зустріч з Дональдом Трампом. Однак після напруженої та суперечливої розмови президент, імовірно, просто забув сувенір у залі для переговорів.

"Я не знаю", — відповів Зеленський на питання журналіста, чи передав він пояс Трампу. "Можливо, він все ще там".

Як зазначає Time, пізніше в той самий день співробітник Білого дому виявив пояс на столику біля дивана, де сиділи учасники зустрічі. Трофей доправили до приватної їдальні Трампа, де він тепер зберігається серед інших сувенірів.

Також президент Володимир Зеленський пояснив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у перепалку.