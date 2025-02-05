Зеленський відповів, скільки російськомовних українців вбив Путін

За словами президента, 90 % жертв були на Сході України.

Лідер Росії Володимир Путін убив десятки тисяч цивільних осіб, більшість з яких були російськомовними.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

"Путін убив десятки тисяч цивільних осіб. І більшість із них були російськомовними. 90 % із них були на Сході України — у тих самих регіонах, які він окупував. Він вторгся в Україну, вірячи, що російськомовні підтримають його. Йому сказали: "Вони вітатимуть тебе". Це була брехня. І все ж він бомбардував їх, убивав, руйнував їхні будинки", — заявив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Росія не хоче миру, єдина мета її президента Володимира Путіна – щоб Україна перестала існувати.

Зеленський також вважає, що Путін зрозуміє, що повинен припинити війну, коли йому чітко це пояснять. Для цього великим державам достатньо "продемонструвати політичну волю та економічні кроки".

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