Зеленський відповів Трампу щодо війни: "Якщо є реальний план, покажи нам"

Глава держави звернув увагу, що в цій війні було "досить слів".

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з експрезидентом США Дональдом Трампом, якщо в того справді є план щодо завершення розв’язаної Росією війни.

Про це глава держави сказав виданню The Sun.

Нагадаємо, у вересні Трамп, який сподівається знову балотуватися на пост президента 2024 року, заявив, що може завершити війну в Україні за один день.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом, якщо в того справді є відповідний план.

"Якщо у нього є реальний план. Будь ласка, покажи нам", – сказав український президент.

Водночас він зазначив, що в цій війні було "досить слів".

Зеленський також наголосив, що будь-який план, який передбачає передавання Росії Донбасу та Криму, не є мирним планом. Це була б капітуляція.

До слова, в середині листопада Трамп заявив, що ще до інавгурації він врегулює війну між Росією та Україною. За його словами, це включатиме припинення "нескінченного потоку американських скарбів до України" та звернення до європейських союзників із проханням відшкодувати США витрати на відновлення запасів.

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