Зеленський відповів, яким має бути його діалог з Путіним

Український президент Володимир Зеленський заявив, що кремлівський очільник Володимир Путін є убивцею і ніколи не стане іншим.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю NBC News.

І тому це діалог з терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньо сили, щоб виштовхнути його. Тому я маю про це говорити. Отже, наші союзники можуть дати мені таку силу, щоб виштовхнути його».

Нагадаємо, 47-й президент США Дональд Трамп пояснив свою обіцянку "завершити війну в Україні за день" та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше.

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