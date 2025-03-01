Зеленський відповів, за яких умов Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин

За словами Зеленського, Україна повинна бути в "сильній позиції", щоб відстоювати свої інтереси у міжнародних переговорах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підписати угоду щодо мінералів. Але лише підписання недостатньо.

Про це він сказав в ефірі FoxNews.

"Може я чогось не знаю і Трамп має план як зупинити Путіна", – сказав президент.

Він додав, що ніхто більше не хоче закінчення війни, ніж, українці.

“Просто припинення вогню без гарантій безпеки – це дуже чутливе питання для нашого народу”, – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що українці вже три роки ведуть боротьбу і хочуть бути впевненими у підтримці США та союзників.

“Американці мають бути з нами, а не з Росією. Я впевнений, що так і буде. Це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. Ми не повинні втратити її як союзника”, – заявив президент.

Зеленський також зазначив, що Сполучені Штати є найбільшим донором підтримки та миру, але Європа також відіграє ключову роль. За його словами, союзники мають чітко розуміти подальші кроки для припинення війни правильно.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував спілкування з президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

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