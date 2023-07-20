Зеленський відреагував на атаку по Одесі та Миколаєву: президент показав моторошне відео

Президент наголосив – у Росіє немає ракет, які були б сильніші, ніж воля українців перемогти.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні ракетні удари по Одесі та Миколаєву 20 липня, запевнивши, що "вистоїмо проти ударів російського зла".

Про це глава держави повідомив у Мережі та опублікував жахливе відео з наслідками ворожих атак.

"Одеса. Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним та близьким!" – йдеться в заяві Зеленського.

Водночас він наголосив: "Немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти".

Президент подякував усім, хто захищає українські міста, людей та небо: військовим, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам.

"Дякую працівникам портів, які роблять усе, щоб зберегти нашу інфраструктуру! Будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя! Усі разом ми пройдемо цей страшний час. І вистоїмо проти ударів російського зла", – резюмував глава держави.

Зеленський показав відео з місць атак по Одесі та Миколаєву

Масована нічна атака по Україні 20 липня

Російські загарбники завдали ракетних ударів по Одесі та Миколаєву, а Суми атакували дронами-камікадзе в ніч проти 20 липня. Загалом ворог випустив 38 повітряних цілей, з яких вдалося збити 18.

Так, Одеса та область зазнали ударів ракетами Х-22, "Онікс" та, можливо, "Іскандер". У середмісті зруйнована адмінбудівля, пошкоджені багато будинків навколо, є влучання у склад. Постраждали четверо людей.

Водночас у Миколаєві росіяни поцілили по триповерхівці, зруйнувавши кілька поверхів. Там спалахнула пожежа, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки та гаражі. Наразі відомо про одного загиблого та 19 постраждалих.

У Сумах ворожі БПЛА влучили у будівлю позашкільного оздоровчого закладу, пошкодивши його та поранивши медсестру.

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