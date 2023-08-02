Зеленський відреагував на дипломатичний скандал з Польщею

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політика подекуди намагається бути вище єдності народів у їх прагненні відстояти свою свободу.

Таким чином президент прокоментував дипломатичний скандал між Києвом та Варшавою.

"Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі Україна отримує різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції – вище фундаментальних інтересів народів.

"Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом – понад усе", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ Польщі 1 серпня повідомило, що у зв'язку із заявами представників української влади до МЗС викликали посла України в Польщі Василя Зварича.

Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що виклик посла Польщі в МЗС України є неприйнятним.

"Виклик польського посла — представника країни, яка єдина залишилася в Києві в день вторгнення Росії в Україну — до українського МЗС не повинен був відбутися", - сказав Моравецький.

Він додав, що "зважаючи на величезну підтримку, яку Польща надала Україні, таких помилок не повинно бути".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посла Польщі викликали до МЗС України через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної підтримки в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

Крім того, ми раніше інформували, що в Офісі президента відкинули заяву з Варшави, що Україна недостатньо цінує підтримку.

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