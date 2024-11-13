Зеленський відреагував на комбіновану атаку РФ по Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський комбінований удар по Україні вранці 13 листопада та повідомив про ефективну відповідь від ППО.

Про це глава держави написав у Мережі.

Президент зауважив, що вранці був черговий комбінований удар Росії по українських містах, "і була ефективна відповідь на нього від нашої ППО". Так, було збито російські ракети, зокрема балістичні, крилаті ракети, що атакували Київ, і дрони. Загалом Україну атакували близько 90 ударних дронів.

"І важливо, що в наших сил є чим захищати країну від російського терору", – зазначив Зеленський.

Він подякував кожному з партнерів, хто допомагає.

"Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ – це, без перебільшення, бути рятівниками людей. Кожен такий прояв ефективності нашої ППО – це збережені життя, захищена інфраструктура. І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі", – наголосив президент.

Нагадаємо, Росія влаштувала вранці 13 листопада ракетно-дронову атаку по Україні, застосувавши 96 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили ворожі цілі у межах восьми областей.

Читайте також: