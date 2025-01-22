Зеленський відреагував на майбутні контакти Трампа з Путіним

Президент України Володимир Зеленський відреагував на плани президента США Дональда Трампа контактувати з президентом Росії Володимиром Путіним щодо війни. Глава держави наголосив – дуже правильно, щоб Україна була у пріоритеті.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради у Давосі.

Коментуючи плани Трампа про розмови з Путіним, президент України повідомив, що російська та американська розвідки контактували між собою усі три роки повномасштабної війни.

"Зі мною це не обговорювалося, хоча я пам’ятаю, що він (Трамп – ред.) говорив, що ми будемо спілкуватись, також ми будемо працювати над контактом з росіянами. Але ми повинні з вами бути дуже відвертими, ми повинні знати, що на рівні розвідок Сполучені Штати і Росія мали контакти всі три роки війни. І, якщо чесно, і європейці мали", – розповів президент.

Він зізнався, що не є прихильником таких контактів.

"Я говорив про те, що дипломатія має мати ізоляційність, як санкції. Якщо лідери не говорять, а розвідки постійно говорять, то в принципі, це може і влаштовувати російську сторону. Я не був на цьому боці і не підтримував це. Але це не мені вирішувати, тому що кожна країна має свій суверенітет, і в цьому також", – висловився Зеленський.

За словами президента, через те, що у розвідок були контакти з росіянами, він не здивований тим, що у СШУ будуть контакти з Путіним.

"Єдине, що я вважаю – дуже правильно, щоби ми були у пріоритеті, бо ми є союзниками США, ми є жертви, окупант – Путін. І ми не почали війну, а він її розпочав, і він не приховує це вже, на відміну від кримської окупації і частини Донбасу 10 років тому. Всі ці іграшки він відкинув, він говорить прямо – він прийшов з війною проти нас", – акцентував глава держави.

Він висловив сподівання, що Трамп допоможе закінчити війну, водночас зауваживши, що Путін не хоче її припиняти.

"Оскільки ми хочемо закінчити війну, і президент Трамп також каже, що він дуже хоче, я вірю, що він нам допоможе з цим. Але ми всі повинні розуміти – Путін не хоче закінчувати війну. І він ніколи не хотів. І він не досяг тих цілей, які поставив. Для нього це, як то кажуть, суттєвий виклик незалежності України, це його мрія – зруйнувати незалежність України. І через це нам так складно, і через це буде непросто союзникам і дуже непросто президенту Трампу", – пояснив Зеленський.

До слова, за словами Зеленського, Трамп раніше запевнив його, що буде робити усе задля закінчення війни 2025 року.

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