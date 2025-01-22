Зеленський відреагував на майбутні контакти Трампа з Путіним

Президент України висловив сподівання, що лідер США допоможе закінчити війну, водночас зауваживши, що російський диктатор не хоче її припиняти.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на плани президента США Дональда Трампа контактувати з президентом Росії Володимиром Путіним щодо війни. Глава держави наголосив – дуже правильно, щоб Україна була у пріоритеті.
Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради у Давосі.
Коментуючи плани Трампа про розмови з Путіним, президент України повідомив, що російська та американська розвідки контактували між собою усі три роки повномасштабної війни.
"Зі мною це не обговорювалося, хоча я пам’ятаю, що він (Трамп – ред.) говорив, що ми будемо спілкуватись, також ми будемо працювати над контактом з росіянами. Але ми повинні з вами бути дуже відвертими, ми повинні знати, що на рівні розвідок Сполучені Штати і Росія мали контакти всі три роки війни. І, якщо чесно, і європейці мали", – розповів президент.
Він зізнався, що не є прихильником таких контактів.
"Я говорив про те, що дипломатія має мати ізоляційність, як санкції. Якщо лідери не говорять, а розвідки постійно говорять, то в принципі, це може і влаштовувати російську сторону. Я не був на цьому боці і не підтримував це. Але це не мені вирішувати, тому що кожна країна має свій суверенітет, і в цьому також", – висловився Зеленський.
За словами президента, через те, що у розвідок були контакти з росіянами, він не здивований тим, що у СШУ будуть контакти з Путіним.
"Єдине, що я вважаю – дуже правильно, щоби ми були у пріоритеті, бо ми є союзниками США, ми є жертви, окупант – Путін. І ми не почали війну, а він її розпочав, і він не приховує це вже, на відміну від кримської окупації і частини Донбасу 10 років тому. Всі ці іграшки він відкинув, він говорить прямо – він прийшов з війною проти нас", – акцентував глава держави.
Він висловив сподівання, що Трамп допоможе закінчити війну, водночас зауваживши, що Путін не хоче її припиняти.
"Оскільки ми хочемо закінчити війну, і президент Трамп також каже, що він дуже хоче, я вірю, що він нам допоможе з цим. Але ми всі повинні розуміти – Путін не хоче закінчувати війну. І він ніколи не хотів. І він не досяг тих цілей, які поставив. Для нього це, як то кажуть, суттєвий виклик незалежності України, це його мрія – зруйнувати незалежність України. І через це нам так складно, і через це буде непросто союзникам і дуже непросто президенту Трампу", – пояснив Зеленський.
До слова, за словами Зеленського, Трамп раніше запевнив його, що буде робити усе задля закінчення війни 2025 року.
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