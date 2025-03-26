Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні і назвав справжні наміри РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такими масштабними ударами, як у ніч проти 26 березня, після перемовин щодо припинення вогню Росія показує всім у світі, що не збирається йти до справжнього миру.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

"Минулої ночі в нашому небі було ще 117 доказів затягування Росією цієї війни – 117 ударних дронів, серед яких більшість – це "Шахеди". Значну частину збили наші захисники", – йдеться у дописі Зеленського.

Він поінформував, що під російською атакою опинилися Дніпропетровська, Сумська, Черкаська та інші області. Зокрема, був масштабний удар по підприємству та цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Через атаку в Охтирці на Сумщині пошкоджені будинки, магазини, звичайна інфраструктура. Під ворожими обстрілами також були громади Донецької, Харківської, Запорізької областей.

Президент вказав, що всім постраждалим має бути надана допомога.

Зеленський наголосив на необхідності сильних кроків з боку світу та очевидного більшого тиску на Росію, зокрема більшої кількості американських санкцій, щоб удари припинились.

Глава держави також назвав реальні наміри Росії.

"Завдавати таких масштабних ударів після перемовин щодо припинення вогню – це з усією очевидністю показувати всім у світі, що Москва не збирається йти на справжній мир. Ще від 11 березня є американська пропозиція повної тиші, повного припинення ударів. І буквально щоночі своїми ударами Росія повторює "ні" у відповідь на мирну пропозицію партнерів", – резюмував президент.

Нагадаємо, раніше радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував російські заяви про начебто припинення атак на українську енергетичну інфраструктуру від 18 березня.