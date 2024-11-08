Зеленський відреагував на нічну атаку Росії по Україні і показав відео

Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Україні в ніч проти 8 листопада. Він наголосив, що Україні потрібна сила, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його.

Про це глава держави написав у Мережі.

Президент зауважив, що цілі вечір і ніч російські терористи атакували українські міста і громади. Ворог застосував ракети, дрони та КАБи проти Одещини, Харківщини, Київщини.

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Так, у Харкові постраждали понад 20 людей, серед них немовля. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Внаслідок ударів по Одещині пошкоджені звичайні будинки. Одна людина загинула. Дев'ятеро людей постраждали.

Тривають аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі після атаки 7 листопада. Наразі відомо про 8 загиблих та понад 40 поранених, серед яких четверо дітей.

"За цю ніч наші воїни знищили чотири авіаційні ракети та близько 60 ударних дронів, які застосувала Росія проти України. Дякую нашим захисникам неба, які роблять усе можливе, щоб захистити людей від цього терору, вдячність усім, хто рятує й допомагає нашим людям", – йдеться в заяві Зеленського.

"Важливо спільно й рішуче діяти і на міжнародному рівні кожного разу, коли Росія намагається знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Україні потрібна сила для цього. Це – єдиний шлях досягти справедливого миру та припинити смерті наших людей. ППО, далекобійність, пакети озброєння, санкції проти агресора – ось відповідь, яка необхідна не лише на словах, але й на діях", – наголосив президент.

Зеленський показав відео з наслідками нічної атаки по Україні

Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог завдав удару по Україні ракетою "Іскандер-М", чотирма ракетами Х-59/69, 92 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Завдавала ударів і російська тактична авіація.

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