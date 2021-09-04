Зеленський про нові затримання у Криму: Так РФ реагує на початок роботи Кримської платформи

Зеленський про нові затримання у Криму: Так РФ реагує на початок роботи Кримської платформи

За словами президента, всі затримані мають бути звільнені.

Президент Володимир Зеленський розцінює чергові обшуки й затримання в окупованому Криму як реакцію РФ на початок роботи Кримської платформи і вимагає звільнити незаконно затриманих.

Про це у суботу, 4 вересня, він написав у Твіттері.

"Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи Кримської платформи. Всі затримані мають бути звільнені!" - наголосив Зеленський.

Нагадаємо:

В окупованому Криму російська ФСБ затримала п'ять кримськотатарських активістів: на зв'язок вони не виходять. Перед цим в їхніх будинках провели обшуки.

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