Зеленський відреагував на новий замах на Трампа

Президент наголосив, що політичному насильству немає місця ніде у світі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нову спробу замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Свій коментар глава держави опублікував у Мережі.

Як вказав Зеленський, він радий дізнатися, що Трамп у безпеці та не постраждав.

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"Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали", – написав президент.

"Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", – додав глава держави.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поблизу поля для гольфу, де перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними CNN, стрілець планував поцілити саме у кандидата у президента, коли той грав у гольф. Зловмисника затримано.

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