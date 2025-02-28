Зеленський відреагував на події в Білому домі: що сказав президент

Як вплине ця "тепла зустріч" на відносини США та України, наразі невідомо.

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку стосовно візиту до Білого Дому, який відбувся 28 лютого.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

В дописі президент зазначив, що Україна продовжує працювати над справедливим і тривалим миром.

"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", – написав він.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім.

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