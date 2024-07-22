Зеленський відреагував на рішення Байдена знятися з виборів

Президент подякував голові Білого дому за важливі рішення у складні часи.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення голови Білого дому Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів.

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На свій сторінці у соцмережі X Зеленський подякував Джо Байдену за підтримку України.

"Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка, разом із сильною двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах, була і продовжує бути критично важливою", - зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив, що за останні роки було прийнято багато важливих рішень, і вони запам’ятаються як сміливі кроки президента Сполучених Штатів, які він приймав у складні часи.

"І ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні президенту Байдену за лідерство. Він підтримував нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти Путіну окупувати нашу країну і продовжував підтримувати нас протягом цієї жахливої ​​війни. Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що продовження сильного лідерства Америки не дасть російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку.

Крім того, ми раніше інформували, що більшість демократів схвалюють заміну Байдена на виборах.

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