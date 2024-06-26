Зеленський відреагував на рішення призначити генсеком НАТО Марка Рютте

Президент Володимир Зеленський привітав прем'єра Нідерландів Марка Рютте з тим, що його призначили наступним генеральним секретарем НАТО.

Про це глава держави написав у соцмережі Х (Twitter).

"Я знаю Марка Рютте як принципового та сильного лідера, який протягом останніх років неодноразово демонстрував свою рішучість і далекоглядність", - наголосив український лідер.

Зеленський наголосив, що коли в жовтні Рютте посяде у крісло генсека, "ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті".

Український президент також подякував чинному генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу за значний внесок у зміцнення Альянсу протягом попередніх десяти років його перебування на посаді, а також за підтримку України.

Марка Рютте затвердили на посаду Генерального секретаря НАТО

Нагадаємо, 26 червня посли НАТО обрали генсеком Марка Рютте. Він стане до виконання своїх обов'язків генерального секретаря Альянсу від 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга.

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