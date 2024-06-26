Зеленський відреагував на рішення призначити генсеком НАТО Марка Рютте

Президент подякував Єнсу Столтенбергу за підтримку України.
Президент Володимир Зеленський привітав прем'єра Нідерландів Марка Рютте з тим, що його призначили наступним генеральним секретарем НАТО.
Про це глава держави написав у соцмережі Х (Twitter).
"Я знаю Марка Рютте як принципового та сильного лідера, який протягом останніх років неодноразово демонстрував свою рішучість і далекоглядність", - наголосив український лідер.
Зеленський наголосив, що коли в жовтні Рютте посяде у крісло генсека, "ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті".
Український президент також подякував чинному генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу за значний внесок у зміцнення Альянсу протягом попередніх десяти років його перебування на посаді, а також за підтримку України.
Нагадаємо, 26 червня посли НАТО обрали генсеком Марка Рютте. Він стане до виконання своїх обов'язків генерального секретаря Альянсу від 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга.