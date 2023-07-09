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Зеленський відреагував на слова Трампа про "закінчення війни за 24 години"

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Зеленський відреагував на слова Трампа про "закінчення війни за 24 години"

Колаж: Зеленський і Трамп

Зеленський запевнив, що Україна не погодилася б на завершення війни в обмін на свої території.

Президент Володимир Зеленський знову прокоментував слова колишнього президента США Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News.

"Єдине бажання довести війну до кінця – це красиво", – сказав Зеленський. "Але це бажання має базуватися на якомусь реальному досвіді. Дональд Трамп уже мав ці 24 години свого часу. Ми були у стані війни, не повномасштабної війни, але ми були у стані війни і оскільки я припускаю, що він мав цей час у своєму розпорядженні, але він, мабуть, мав якісь інші пріоритети".

Зеленський запевнив, що Україна не погодилася б на завершення війни в обмін на свої території.

"Якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну за рахунок України, тобто змусити нас віддати свої території, ну, я думаю, таким чином Джо Байден міг би довести це до кінця навіть за п’ять хвилин. Але ми б не погодилися", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, колишній очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо його знову оберуть президентом США. Також він "анонсував" Третю світову війну.

Крім того, Дональ Трамп порадив Україні "поступитися територіями, щоб зупинити війну" і заявив, що Путін "дещо ослаблений".

У відповідь Володимир Зеленський нагадав, що Трамп не завершив війну в Україні, коли був президентом.

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Дата публікації
Перегляди
2425
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