Зеленський відреагував на заклики Маска віддати частину України росіянам

Україна не поступиться своїми територіями в обмін на мир. Це знають не тільки в нашій країні, а й у світі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

"Щодо Starlink, це реально допомогло. І тут я можу подякувати його команді та йому (Ілону Маску - ред.) за те, що ми отримали Starlink. Це була наша перевага, і вона була дуже важлива. І я навіть не тільки про поле бою, я говорю про лікарні, дитсадочки після атак російських ракет по нам, по інфраструктурі... Але, на жаль, ця перевага у нас зменшилась, коли у росіян з'явились відповідні пристої", - зазначив президент.

"Що стосується територій, я вже це говорив, не існує жодної людини, жодного лідера, хто може примусити Україну порушити свої права на свою землю і на своє життя, порушити свою Конституцію і юридично визнати наші тимчасово окуповані території російськими. Це неможливо, і цього ніколи не станеться. Мало того, якщо вам чесно скажу, я впевнений, що Путін також це розуміє", - сказав він.

Нагадаємо, Ілон Маск запропонував завершити війну, віддавши частину української території Росії. Маск вважає, що мир може наступити після того, як Україна відмовиться від Криму, який, за його словами, нібито був "помилково" переданий Україні Хрущовим.

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