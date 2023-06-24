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Зеленський відреагував на заколот Пригожина: "Слабкість Росії очевидна"

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Зеленський відреагував на заколот Пригожина: "Слабкість Росії очевидна"

Президент України Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

доповнюється...

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії, - бунт ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. 

Реакція українського лідера з'явилася на його офіційній сторінці у Мережі. 

За словами глави держави, "кожен, хто обирає шлях зла, - руйнує сам себе". Він наголосив, що Москва "довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління".

"Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв", - йдеться у дописі українського президента.

Зеленський згадав і 1917-рік, з яким диктор РФ Володимир Путін порівнював нинішні події у своєму зверненні.

"Тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.  Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу", - наголосив він. 

Дата публікації
Перегляди
888
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