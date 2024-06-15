Зеленський відреагував на заяви Путіна про "мир" і "припинення вогню"

Президент України Володимир Зеленський вважає цинічними та називає "російським нацизмом" заявив диктатора РФ Володимира Путіна про "мир" та умови щодо "припинення вогню" в Україні.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24

За словами президента усі ці заяви та меседжі російського "фюрера" - ультимативні.

"Уявіть собі такий цинізм - якась людина говорить про мир, але під ракетний удар. Це щоденні удари. Нічого нового немає ні в ударах, ні в риториці людини на прізвище Путін. Єдине, що ми вочевидь бачимо, - це відродження нацизму. Це нова хвиля. Тепер цей нацизм російський", - наголосив український лідер.

Зеленський зауважив, що Путін не зупиниться навіть, після "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей - як заявив сам диктатор.

"Не буде жодного замороженого конфлікту. Меседжі ті самі, як у Гітлера, який казав: "Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться", - наголосив президент.

Він також зауважив, що Путін робив свої заяви в той час, коли всю ніч і ранок 14 червня Україна була під потужним обстрілом російських безпілотників та ракет.

Заяви Путіна про "мир"

У п'ятницю, 14 червня, під час виступу перед російським МЗС Володимир Путін вкотре назвав умови припинення вогню в Україні. Серед іншого він заявив про "повне виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Зауважимо, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану частину.

"Щойно Київ заявить, що готовий і почне реальне виведення військ, а також заявить про відмову від вступу до НАТО, ми негайно накажемо припинити вогонь і почнемо переговори. Гарантуємо безпечне відведення українських частин та з'єднань", — сказав Путін.

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