Зеленський відреагував на заяви Путіна про "мир" і "припинення вогню"

Український лідер порівняв заявив російського "фюрера" із заявами лідера Третього Райху Адольфа Гітлера.
Президент України Володимир Зеленський вважає цинічними та називає "російським нацизмом" заявив диктатора РФ Володимира Путіна про "мир" та умови щодо "припинення вогню" в Україні.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24
За словами президента усі ці заяви та меседжі російського "фюрера" - ультимативні.
"Уявіть собі такий цинізм - якась людина говорить про мир, але під ракетний удар. Це щоденні удари. Нічого нового немає ні в ударах, ні в риториці людини на прізвище Путін. Єдине, що ми вочевидь бачимо, - це відродження нацизму. Це нова хвиля. Тепер цей нацизм російський", - наголосив український лідер.
Зеленський зауважив, що Путін не зупиниться навіть, після "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей - як заявив сам диктатор.
"Не буде жодного замороженого конфлікту. Меседжі ті самі, як у Гітлера, який казав: "Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться", - наголосив президент.
Він також зауважив, що Путін робив свої заяви в той час, коли всю ніч і ранок 14 червня Україна була під потужним обстрілом російських безпілотників та ракет.
Заяви Путіна про "мир"
У п'ятницю, 14 червня, під час виступу перед російським МЗС Володимир Путін вкотре назвав умови припинення вогню в Україні. Серед іншого він заявив про "повне виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Зауважимо, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану частину.
"Щойно Київ заявить, що готовий і почне реальне виведення військ, а також заявить про відмову від вступу до НАТО, ми негайно накажемо припинити вогонь і почнемо переговори. Гарантуємо безпечне відведення українських частин та з'єднань", — сказав Путін.