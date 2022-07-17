Зеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова: все, що відомо про резонансні укази

ТСН.ua зібрав все, що відомо про резонансні кадрові рішення президента.

Президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

Відповідні укази були опубліковані на сайті Офісу президент. ТСН. ua зібрав все, що відомо про резонансні кадрові рішення президента.

Причина звільнення

Так, Зеленський відсторонив Венедіктову відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану". Що саме стало причиною звільнення Венедіктової - поки невідомо.

А от з головою СБУ ситуація складніша. Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ на підставі ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У статті 47 Дисциплінарного статусу ЗСУ ідеться: "Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків".

У соцмережах припускають, що Зеленський незадоволений діяльністю Баканова на початку повномасштабного вторгнення і провалом на Херсонщині.

Реакція президента

У своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський пояснив такі кадрові рішення.

За словами глави держави, станом на сьогодні зареєстроване 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, досудового розслідування та інших правоохоронних органів. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.

"Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь. Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України", – зазначив Зеленський.

Хто займе місце Баканова і Венедіктової

Після відсторонення Ірини Венедіктової президент призначив її заступника Олексія Симоненка виконувачем обов'язки генерального прокурора.

Саме Симоненко підписав підозру підозру експрезидентові Петру Порошенку. Журналісти Bihus.info писали, що Олексій Симоненко в часи Віктора Януковича працював в СБУ і навіть отримав нагороди від президента-втікача та тодішнього голови СБУ Валерія Хорошковського.

Щодо тимчасового керівника СБУ - то на сайті президента інформації про це поки немає.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив керівника Херсонської ОВА.

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