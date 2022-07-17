Зеленський відсторонив Венедіктову від посади генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

Відсторонити Венедіктову Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора", - йдеться в документі.

Виконання обов'язків генерального прокурора Зеленський поклав на заступника Венедіктової Олексія Симоненка.

Нагадаємо, що Ірина Венедіктова стала генеральним прокурором України 17 березня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив керівника Херсонської ОВА.

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