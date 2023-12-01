Зеленський відверто розповів про контрнаступ і фронт, вибори та західну допомогу: головне з інтерв’ю

Зокрема, президент попередив про загрозу вторгнення РФ до НАТО в разі втрати Україною стійкості через брак західної допомоги.

Президент Володимир Зеленський у свіжому інтерв’ю агентству AP розповів про свої оцінки контрнаступу, нову фазу війни, побоювання щодо проблем із західною допомогою, страхи самої Росії та вибори в Україні.

ТСН.ua зібрав головні тези з нового інтерв’ю Зеленського.

Зеленський – про контрнаступ

Зеленський заявив, що Україні хотілося б досягти більших результатів під час контрнаступу, однак державі "не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів".

"Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", – сказав глава держави.

"Але це не означає, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам", – наголосив Зеленський.

Водночас він заявив про певні територіальні здобутки у боротьбі проти краще озброєного та укріпленого ворога. Крім того, після українських атак була зменшена потужність Чорноморського флоту РФ.

Президент задоволений, що армія не відступає, але зазначив, що Україна продовжує втрачати людей: "Ми втрачаємо людей, я незадоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли. Я не можу бути задоволений, але і не можу сильно скаржитися".

Нова фаза війни

Зеленський заявив, що війна перейшла до нової фази, і зима може ускладнити бойові дії після літнього контрнаступу.

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому – це нова фаза війни", – сказав президент.

Він також наголосив, що "ми не відступаємо, я задоволений".

Володимир Зеленський і Олександр Сирський на фронті / Фото: Associated Press

Зеленський висловився про західну допомогу

Зеленський побоюється, що війна між Ізраїлем та ХАМАС може не лише "затьмарити" війну в Україні, а й підтримку від західних партнерів.

"Ми вже бачимо наслідки зміщення уваги міжнародної спільноти через трагедію на Близькому Сході. Лише сліпі цього не бачать. Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут", – заявив глава держави.

Саме ж видання АР зазначило: "Зеленський стурбований тим, що потрясіння на Близькому Сході загрожують відібрати світову увагу та ресурси від здатності України захистити себе".

"Американські діти будуть воювати"

За словами Зеленського, якщо сьогодні Україна втратить стійкість через брак західної допомоги, то Росія може влаштувати вторгнення до країн НАТО.

"Розумієте, увага дорівнює допомозі. Не буде уваги – не буде допомоги. Ми боремося за кожну краплю уваги. Без уваги може бути слабка позиція в Конгресі (США)", – сказав президент.

Він наголосив що, допомагаючи Україні, американці допомагають і собі.

"У випадку з Україною, якщо стійкість не вдасться сьогодні зберегти через брак допомоги і нестачу зброї та фінансування, це означатиме, що Росія, найімовірніше, вторгнеться до країн НАТО. І тоді американські діти будуть воювати", – сказав Зеленський.

Зеленський назвав найбільший страх Росії

Президент повідомив про недостатність нинішнього обсягу коштів з бюджету України для виробництва такої кількості зброї, щоб змінити перебіг війни. Тож Зеленський розраховує, що західні союзники, зокрема США, запропонують вигідні кредити та контракти для досягнення цієї мети.

"Це вихід. Росію ніщо так не лякає, як військова самодостатня Україна", – сказав Зеленський.

Він нагадав, на останніх зустрічах із американськими лідерами закликав Україні вигідні кредити та ліцензії на виробництво зброї США.

"Дайте нам ці можливості, і ми побудуємо. Яких би зусиль і часу нам не знадобилося, ми це зробимо, і зробимо це дуже швидко", – запевнив глава держави.

Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Associated Press

Зеленський – про президентські вибори

Зеленський повідомив, що повномасштабна війна зробила неможливим проведення президентських виборів в Україні (мали відбутися в березені 2024 року). Глава державки сказав, що готовий провести вибори, але більшість українців не підтримують цю ідею, вважаючи таке голосування "небезпечним і безглуздим", допоки триває війна.

Зеленський також не може уявити, аби залишити посаду в такій ситуації.

"Це було б дуже несправедливо, неправильно і безперечно демотивує", – сказав глава держави.

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