Зеленський відверто сказав, що буде з Україною без допомоги США

Президент сказав, що без "справжнього захисного щита і потужної артилерії… звісно, ви втрачатимете людей".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що допомога від США має вирішальне значення. Без неї дедалі більше військових зазнаватимуть поранень, Україна втрачатиме людей.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю журналістові Fox News на передовій.

Видання інформує, що Зеленський висловив розчарування "бюрократією" як перешкодою для отримання необхідної підтримки від США, а також браком технологій і зброї. В якийсь момент президент зазначив, що "час – гроші".

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Повідомляється, що Зеленський продовжував наполягати на необхідності постачань від таких союзників, як США, розуміючи, що в Конгресі зменшилася підтримка боротьби України, "оскільки дехто хвилюється щодо сенсу продовжувати підтримувати війну, в якій немає чіткого кінця або виходу". За словами журналіста телеканалу, маючи таку підтримку, президент України вважає, що зможе відкинути російські війська назад і сісти за стіл переговорів із "сильною грою".

"Треба вижити. Ми повинні знайти якісь паралельні кроки чи правила, але… ви розумієте, що ця допомога має вирішальне значення. Без неї… у нас буде дедалі більше й більше таких героїчних хлопців, які будуть у лікарнях, тому що якщо у вас немає справжнього захисного щита і потужної артилерії… звичайно, ви втрачатимете людей", – розповів Зеленський.

До слова, екскомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал армії США у відставці Веслі Кларк оцінив, що війна в Україні перебуває в "дуже небезпечній стадії". Без додаткової американської допомоги Україні буде вкрай важко втримати позиції, тоді під загрозою можуть опинитися не лише Харків і Київ, але й кордони НАТО.

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