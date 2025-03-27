Зеленський відверто відповів, чому Україна погодилась на припинення вогню

Кремлівська пропаганда кричала на весь світ про те, що, мовляв, Україна не прагне до миру.

Україна погодилась на припинення вогню, аби довести, що Російська Федерація на нього не піде. Російський "фюрер" Володимир Путін не готовий до цього.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Eurovision News.

"Є Middle East (Близький Схід - Ред.), який завжди розказував мені тет-а-тет, в інших розмовах, що Путін готовий до припинення вогню - до безумовного. Це Україна не хоче закінчення війни, це Україна не хоче миру. Тобто там руска пропаганда попрацювала дуже сильно. Я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий", - пояснив український лідер.

З його слів, після цього були кілька контактів із країнами Близького Сходу та Глобального Півдня, які до цього з Україною "навіть не дуже розмовляли, тому що балансували між нами і рускімі".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про мирну угоду України та Росії. З його слів, Москва може затягувати час в питанні домовленостей щодо перемир'я.

Читайте також: