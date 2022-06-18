Зеленський відвідав Одеську область після Миколаївської: деталі візиту, фото

Президент України Володимир Зеленський 18 червня побував з робочим візитом в Одеській області. Там він оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС.

Президент також вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи МВС.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Хочу подякувати вам від народу України, нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров'я", ­– сказав Зеленський.

Нагадаємо, цього ж дня глава держави відвідав передові позиції українських військ у Миколаївській області. Зокрема, там він вручив нагороди та зустрівся з головою області Віталієм Кімом.

Зауважимо, що у ніч проти 18 червня в Одесі повідомляли про вибухи. Згодом стало відомо, що українська ППО збила над Одеською областю дві крилаті ракети окупантів.

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