Зеленський відзначив держнагородами 419 українських військовослужбовців: 72 з них - посмертно

Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки України.
Президент України Володимир Зеленський кілька хвилин тому підписав три укази: державними нагородами відзначено 419 військовослужбовців Збройних Сил України, з них 72 – посмертно.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному нічному зверненні до українського народу у ніч проти 13 квітня 2022 року.
Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки України.
Звання Героя України присвоєно підполковнику Васильєву Дмитру Миколайовичу, командиру ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади - посмертно.
Читайте також:
- Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців
- Серійні ґвалтівники не були такі жорстокі, як російські солдати - Зеленський обіцяє "дістати кожного" з них
- "Росія хотіла провести парад у Києві, але наші захисники відправили окупантів до пекла", - Зеленський про 48-й день війни