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Зеленський відзначив держнагородами 419 українських військовослужбовців: 72 з них - посмертно

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Зеленський відзначив держнагородами 419 українських військовослужбовців: 72 з них - посмертно

Офіс Президента України

Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки України.

Президент України Володимир Зеленський кілька хвилин тому підписав три укази: державними нагородами відзначено 419 військовослужбовців Збройних Сил України, з них 72 – посмертно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному нічному зверненні до українського народу у ніч проти 13 квітня 2022 року. 

Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки України.

Звання Героя України присвоєно підполковнику Васильєву Дмитру Миколайовичу, командиру ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади - посмертно.

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