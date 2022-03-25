Зеленський відзначив держнагородами 63 працівників правоохоронних органів України

Президент подякував кожному та кожній з них.

Президент України Володимир Зеленський 25 березня підписав указ про відзначення державними нагородами 63 працівників правоохоронних органів, 7 з них – посмертно.

Про це голова держави оголосив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами 63 працівників правоохоронних органів України, 7 з них – посмертно. Поліцейські, рятувальники, прикордонники, спецпризначенці Державного бюро розслідувань, працівники служби судової охорони. Вдячний кожному і кожній", – сказав президент.

За тиждень, що минає, наші героїчні Збройні Сили завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат. Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії... Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку? Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 25 березня 2022 р.

Нагадаємо, Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області, Миколаїв стали містами-героями. Відповідні укази підписав Зеленський 24 березня.