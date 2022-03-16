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Зеленський відзначив військовослужбовців держнагородами, серед них – шість Героїв України

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Зеленський відзначив військовослужбовців держнагородами, серед них – шість Героїв України

Міністерство оборони України

32 нагороди було присвоєно посмертно.

139 військовослужбовців Збройних Сил України були відзначені державними нагородами за оборону держави. Серед них 32 – посмертно.

Відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив у нічному відеозверненні 16 березня.

Присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка":

  • Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.
  • Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.
  • Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.
  • Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.
  • Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії під час оборони Херсонської області дали змогу українським силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.
  • Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських "Іскандерів".

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