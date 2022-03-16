Зеленський відзначив військовослужбовців держнагородами, серед них – шість Героїв України

Зеленський відзначив військовослужбовців держнагородами, серед них – шість Героїв України

32 нагороди було присвоєно посмертно.

139 військовослужбовців Збройних Сил України були відзначені державними нагородами за оборону держави. Серед них 32 – посмертно.

Відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив у нічному відеозверненні 16 березня.

Присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка":

Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.

Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.

Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.

Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії під час оборони Херсонської області дали змогу українським силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.

Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських "Іскандерів".

Читайте також: