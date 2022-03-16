Зеленський відзначив військовослужбовців держнагородами, серед них – шість Героїв України

32 нагороди було присвоєно посмертно.
139 військовослужбовців Збройних Сил України були відзначені державними нагородами за оборону держави. Серед них 32 – посмертно.
Відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив у нічному відеозверненні 16 березня.
Присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка":
- Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.
- Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.
- Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.
- Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.
- Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії під час оборони Херсонської області дали змогу українським силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.
- Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських "Іскандерів".
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