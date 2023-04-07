Зеленський відзвітував про "насичений день": ситуація на фронті та нові санкції від РНБО

Президент згадав і про Крим, сказавши, що повага і порядок повернуться в міжнародні відносини лише тоді, коли на півострів повернеться український прапор.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО разом з урядом готують новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію РФ.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 7 квітня.

"Сьогодні насичений день. Перше – Ставка. Основна увага – боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України", – зазначив президент.

Він подякував кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу, які протистоять цьому у боях в найгарячіших точках фронту.

"На Ставці доповідали командувачі напрямків, главком, розвідка. Окремо – підготовка нових бригад, постачання боєприпасів і зброї у війська", – повідомив Зеленський.

"Друге – апарат РНБО разом з урядом, разом із міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію, – вони будуть заблоковані", – анонсував глава держави.

Він також провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту енергосистеми України за будь-яких умов, – так і поточних питань, про енергозабезпечення громадян та бізнесу.

Зеленський повідомив, що в офіційне життя держави додається нова традиція поваги.

"Сотні тисяч мусульман України та мусульманська спільнота світу – різні держави, різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар – вечеря. В Україні це шанується всюди – навіть на передовій, навіть в умовах боїв кримськотатарський народ шанує Рамадан. Повага завжди має бути обопільною. Тож від цього року щорічно в Україні за участю глави держави буде проводитись такий спеціальний захід поваги", – розповів президент.

Він також звернувся до світу, сказавши, що повага і порядок повернуться в міжнародні відносини лише тоді, коли до Криму повернеться український прапор.

"Мав честь нагородити наших воїнів – українських мусульман, які б’ються разом з усіма у Силах оборони України. Мав честь розділити іфтар із нашими воїнами, із представниками Меджлісу, з усією українською мусульманською спільнотою", – додав Зеленський.

Глава держави повідомив, що підписав 7 квітня кілька указів про відзначення державними нагородами українських воїнів: 771 бійця. Загалом за час повномасштабної війни понад 43,5 тис. захисників і захисниць були відзначені державними нагородами.

"Дякую всім, хто боронить державу! І вітаю всіх, хто сьогодні святкує Благовіщення! Молимося за перемогу наших воїнів і порятунок усіх наших людей від зла окупації!" – резюмував президент.

Нагадаємо, напередодні Зеленський розповів про результати свого візиту до Польщі, зазначивши, що він був справді змістовним. Основною темою було необхідне Україні озброєння та боєприпаси.

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