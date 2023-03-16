Зеленський відзвітував про переговори з Заходом і попередив РФ про "неминучу відповідальність за зло"

Президент також подякував усім військовим, які б’ються зараз під Марʼїнкою, під Бахмутом, під Авдіївкою, на Луганщині, на ділянках фронту на півдні.

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про перемовини з представниками Британії і Латвії, відзначив українських захисників та попередив Росію про неминучу відповідальність за її зло.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 16 березня.

Так, Зеленський анонсував, що ЗСУ "отримають результати" його переговорів з британським прем’єром Ріші Сунаком.

"Сьогодні я говорив із премʼєр-міністром Британії. Загалом про те, як посилити наші оборонні можливості. Як завжди, дуже конкретна розмова, і я дякую Ріші, дякую всім британцям за незмінну й уважну підтримку. Результати розмови будуть. Будуть у наших воїнів", – заінтригував Зеленський.

Сьогодні ж президент зустрівся у Києві з премʼєр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем і подякував йому за новий оборонний пакет для України, за принципову підтримку на всіх рівнях – від зброї до політики, від санкцій проти Росії до юридичних питань.

ЄС і НАТО

"Незмінно працюємо на двох напрямах нашої зовнішньої політики – європейський та євроатлантичний. З усіма партнерами. З офіційними та громадськими діячами, з політиками та всіма іншими спільнотами, хто має вплив. Я дякую Латвії за підтримку України на обох цих шляхах. Євросоюз і НАТО. Сьогодні ми говорили з паном премʼєр-міністром Каріньшем про відповідні перспективи цього року", – розповів український президент.

Він наголосив, що Україна завжди була Європою і буде Європою: "Російські бомби не змінять обʼєктивну реальність. Реальність, яку захищають українці".

Фронт

Зеленський подякував також усім військовим, які б’ються зараз під Марʼїнкою, під Бахмутом, під Авдіївкою, на Луганщині, на ділянках фронту на півдні.

"Дякую всім, хто привчає Росію до того, що відповідальність за зло неминуча", – наголосив глава держави.

"Десантники "Сімдесятдевʼятки" – дякую вам і сьогодні! 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти – дякую вам, хлопці! Бійці 55-ї окремої артилерійської бригади – молодці! 74-й окремий розвідувальний батальйон – дякую вам! Дякую воїнам Нацгвардії, які б’ються на сході разом з усіма нашими силами оборони. Батальйонні групи Центрального та Західного оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії – дякую вам, хлопці! Запорізький напрямок: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада та 44-та окрема артилерійська бригада – як і завжди, молодці! Харківщина: 3-тя окрема танкова Залізна бригада, 1-ша окрема бригада спецпризначення імені Богуна, 127-ма окрема бригада Тероборони – дякую вам, воїни!" – виголосив у своєму зверненні президент.

Нагадаємо, відомі європейські політики, науковці та діячі культури скерували спільне звернення до очільників держав та урядів 27 країн Євросоюзу із закликом розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні 2023 року.

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