Зеленський відзвітував про зустріч з дипломатами: "Щоб наступний рік був вирішальним у війні"

Президент анонсував посилення позицій держави у країнах Африки та інших частинах Глобального Півдня.

Президент України Володимир Зеленський провів 23 грудня важливу щорічну нараду з послами і весь дипломатичний корпус отримав завдання на наступний рік.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Він зазначив, що готується активізація української дипломатії за кількома напрямами.

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"Перше – це країни, у яких наш вплив поки менший, ніж нам необхідно з погляду національної безпеки України та інтересів нашого народу. Передусім це країни Африки та інших частин Глобального Півдня – Латинської Америки, азійських країн, Тихоокеанського регіону", – розповів Зеленський.

Президент пояснив, що це колосальний економічний потенціал та вагомі дипломатичні можливості. Наприклад, – під час голосувань у Генасамблеї ООН за резолюції, які захищають територіальну цілісність України і міжнародне право.

"Будемо посилювати позиції України", – наголосив глава держави.

За його словами, другий аспект для української дипломатії – це нарощування співпраці з традиційними партнерами, "щоб справді наступний рік був вирішальним у цій війні і щоб Україна досягла всіх своїх цілей".

Зеленський також повідомив про підготовку модернізації дипломатичної служби та анонсував посилення українських посольств.

Нагадаємо, час виступу на конференції послів України Зеленський назвав головні завдання українських дипломатів на 2023 рік, серед яких, зокрема, переговори про вступ до ЄС та підготовка до запланованого саміту НАТО. Також йдеться про задоволення потреб армії, санкції проти Росії і блокування її активів та трибунал щодо воєнних злочинів.

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