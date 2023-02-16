Зеленський виключив компроміси з Росією: "З ким? З Путіним? Ні, немає довіри"

Президент зазначив, що Україна хоче гарантій безпеки і будь-які "територіальні компроміси зроблять нас слабшими".

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість будь-яких компромісів щодо територій держави в межах потенційної мирної угоди з Росією.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю ВВС.

Глава держави пояснив, що піти на компроміс у питаннях земель означатиме, що Росія може й надалі "продовжувати повертатися".

Зеленський наголосив – єдине, що наблизить мир, це західна зброя.

"Ми обрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими… Справа не в самому компромісі… Чого б нам цього боятися? Щодня ми маємо мільйони компромісів у житті… Питання у тому, з ким? З Путіним? Ні. Бо немає довіри. Діалог із ним? Ні. Тому що немає довіри", – пояснив президент України.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив про важливість весни 2023 року, яка має стати початком на шляху до перемоги України у війні.

Президент України також повідомив про початок нового наступу Росії, і що ворожі атаки відбуваються одразу на кількох напрямках. Зеленський переконаний, що ЗСУ зможуть зупинити просування противника.

Зауважимо, на думку американського генерала Марка Міллі, ні українська, ні російська армії не досягнуть своїх воєнних цілей, тому сядуть за стіл переговорів.

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