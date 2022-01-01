Зеленський вимовив одне речення російською мовою у новорічному відеозверненні

Глава держави висловив бажання, аби в нас були нормальні сусіди, маючи на увазі зокрема й сусідні країни.

Під час понад 20-хвилинного новорічного відеозвернення президент України Володимир Зеленський розповів про боротьбу за окуповані Крим та Донбас. Сказав, що Київ має міжнародну підтримку, водночас і власну сильну армію, яка готова захищати батьківщину.

Глава держави висловив бажання, аби в нас були нормальні сусіди, маючи на увазі зокрема й сусідні країни:

"Щоб сусіди - в гості до нас з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю і без стуку. І щоб друзі, і щоб вони були справжні, які готові битися за тебе не у "Твіттері", а поруч. І щоб родичі приїжджали, і щоб приїжджали частіше - з Донбасу, з Криму. Але не в гості, а до себе, повертались додому. Адже всі ми - одна сім'я: і Донбас, і Крим".

Далі Зеленський вимовив одне речення російською мовою: "И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте".

"І буде так, як має бути! В Україні! Як у пісні: "Одна калина за вікном, одна родина за столом, і Україна, бо в нас іншої нема". Усього цього я хочу вам всім, дорогі українці, побажати. А ми для цього все зробимо!", - зазначив президент.

Читайте також: