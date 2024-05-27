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Зеленський вирушить до Мадриду: зустрінеться з іспанським прем’єр-міністром та королем

Зеленський вирушить до Мадриду: зустрінеться з іспанським прем’єр-міністром та королем

Зеленський поспілкується з іспанськими високопосадовцями / Фото: Офіс президента України

Українська сторона наразі не анонсувала візит.

Президент України Володимир Зеленський вирушить до Іспанії, де зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у понеділок, 27 травня.

Про це інформує іспанський уряд, який буде приймати президента України Володимира Зеленського в комплексі Moncloa.

Пізніше іспанський прем'єр та український президент виступлять разом на пресконференції. 

Також Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI у королівському палаці Мадрида.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ із обстріляного ХАРКОВА звернувся до ЛІДЕРІВ СВІТУ

Нагадаємо, Зеленський відповів на заяву Путіна про "нелегітимну" владу в Україні.

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