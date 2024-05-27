Зеленський вирушить до Мадриду: зустрінеться з іспанським прем’єр-міністром та королем

Українська сторона наразі не анонсувала візит.
Президент України Володимир Зеленський вирушить до Іспанії, де зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у понеділок, 27 травня.
Про це інформує іспанський уряд, який буде приймати президента України Володимира Зеленського в комплексі Moncloa.
Пізніше іспанський прем'єр та український президент виступлять разом на пресконференції.
Також Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI у королівському палаці Мадрида.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ із обстріляного ХАРКОВА звернувся до ЛІДЕРІВ СВІТУ
Нагадаємо, Зеленський відповів на заяву Путіна про "нелегітимну" владу в Україні.
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