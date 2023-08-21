Зеленський вирушить до Греції на зустріч із лідерами Західних Балкан – ЗМІ

Учасники саміту говоритимуть, зокрема, про євроінтеграцію країн Західних Балкан та енергетичну безпеку в Південно-Східній Європі.

Президент України Володимир Зеленський 21 серпня вирушить до Греції, де відвідає саміт і зустрінеться з лідерами країн Західних Балкан.

Про це повідомляє телеканал N1.

Зеленський буде серед гостей неформальної вечері в Афінах, яку організовує прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Окрім того, на вечері очікується присутність лідерів країн Західних Балкан, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Євроради Шарля Мішеля.

Очікується, що всі вони зустрінуться у палаці Максимос задля обговорення євроінтеграції регіону, енергетичної безпеки на Балканах та в Південно-Східній Європі. Говоритимусь і про санкції проти Росії, які не запровадила Сербія, та про діалог Сербії з Республікою Косово.

Нагадаємо, 20 серпня Зеленський побував з візитом у Нідерландах, де відвідав авіабазу в Ейндховені та навіть посидів у кабіни винищувача F-16.

Того ж дня Зеленський побував у Данії та відвідав авіабазу Королівських військово-повітряних сил, де навчаються на F-16 українські пілоти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "F-16 прямують до України! Зеленський розповів про деталі"

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