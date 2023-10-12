"Тримаємо позиції": Зеленський зробив заяву про Авдіївку і показав фото звідти

Глава держави наголосив, що українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна.

На тлі загострення на фронті президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ тримають позиції довкола Авдіївки.

Про це глава держави написав у Мережі 12 жовтня, додавши фото авторства Олега Пальчика з Авдіївського напрямку.

"Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати", – наголосив Зеленський у короткому дописі.

Бойові дії навколо Авдіївки / Фото: Олег Пальчик

Бойові дії навколо Авдіївки / Фото: Олег Пальчик

Бойові дії навколо Авдіївки / Фото: Олег Пальчик

Що відбувається навколо Авдіївки

10 жовтня стало відомо про загострення бойових дій на північ від Авдіївки на Донеччині: російські війська почали активно штурмувати та збільшили кількість обстрілів. Ситуація навколо Авдіївки на ранок 12 жовтня напружена, але контрольована ЗСУ. Українські війська відбили російські атаки і не втратили жодної позиції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як таргани, в кожну шпаринку. Авдіївка піддалася наймасованішому штурму за всю війну

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