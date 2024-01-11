Зеленський висловився про чоловіків за кордоном: мають бути якщо не на фронті, то платити податки

Глава держави пояснив, що на одного військового "іде 6-8 платників податків". Тож ті, хто перебуває в Україні, хоч і не на фронті, працює, платить податки, тим самим також боронить країну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є питання до військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Йдеться не лише про військову службу за мобілізацією, а й про сплату податків до бюджету.

Про це Зеленський сказав на спільній з прем'єркою Естонії Каєю Каллас пресконференції в Таллінні 11 січня.

"Є питання не в українських громадянах, які виїхали саме на початку війни. Виїжджали люди – чоловічої, жіночої статі, різного віку, діти. І це зрозуміло – була війна. Ніхто з людей не знав, що буде завтра, всі рятувалися, кордони ми всі відкривали в будь-які держави, щоб люди не давили один одного на кордоні. Це одна частина. Друга частина – ми відстояли 50% із захопленої території, ми відбили ворога і два роки б'ються наші хлопці", – розповів президент.

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В цей час, зазначив президент, "є люди, які поза правилами чи законом перетинали кордон". За словами Зеленського, ці чоловіки повинні якщо не воювати на фронті, то сплачувати податки до українського бюджету.

"Це питання до цих людей, до цих чоловіків – якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. Але звичайне людське правило. На одного військового іде 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу і це дуже потрібно", – наголосив глава держави.

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Він додав, що якщо чоловіки мобілізаційного віку перебувають за кордоном, виїхали поза законом, не воюють на фронті і не сплачують податки, "то є питання".

Зеленський пояснив, сплата податків дуже важлива, адже в іншому разі "не буде грошей на військових".

"А не буде грошей – не буде військового, не буде кому захищати Україну. Такі правила життя", – сказав президент.

До слова, народна депутатка, членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк запропонувала запровадити "мобілізаційний збір", який має покрити витрати на посилення мобілізації.

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