Зеленський висловився про настання миру: "Простою зупинкою вогню нічого не вирішиш"

Президент наголосив, що простим пом'якшенням спровокованих Росією криз не повернути стабільність, натомість треба повністю демонтувати кожну загрозу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звичайною зупинкою вогню нічого не вирішиш, коментуючи питання про досягнення миру у війні з Росією.

Про це глава держави сказав під час виступу на Bloomberg New Economy Forum.

Зеленський зауважив, що на фронті завдовжки у понад 1000 км постійно тривають бої, водночас Росія майже щодня влаштовує атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України.

"Що це означає з глобального погляду? Замість того, щоб вкласти трильйони доларів у розвиток людського капіталу, світ буде витрачати колосальні кошти на переозброєння – додатково до вже запланованих. От побачите", – прогнозує президент.

Він додав, що на сьогодні увесь світ уважно стежить за тим, як Україна захищається, яка тактика спрацьовує та які оборонні системи дають максимальний результат.

"Якщо говорити чесно, лише кілька країн могли б зараз захищатися від агресії так само інтенсивно, як це робимо ми. Просто немає стільки снарядів, зброї. Але потенційних агресорів у світі й заморожених конфліктів, які можуть розгорітися знову, все ж більше, ніж таких країн. А отже, є шалений дефіцит безпеки", – зазначив Зеленський.

"Тому що більше форм терору використає Росія в цій війні, то більше коштів світ у підсумку спрямує на зброю й на захист від потенційного повторення таких ударів, яких ми зазнаємо", – пояснив глава держави.

Він також констатував, що замість того, аби приділяти максимум уваги "зеленій" трансформації, уряди різних держав на сьогодні шукають методи якомога дешевшого постачання нафти, газу, вугілля.

"Саме ціна енергії, а не чистота енергії – питання номер один для багатьох. І так не було б, якби не російська агресія і використання Росією енергоресурсів як зброї", – наголосив український лідер.

Він звернув увагу і на те, що за лічені тижні абсолютно штучно виникла загроза голоду для десятків мільйонів людей. І сталося це не через посуху чи економічну кризу, а через військову блокаду портів України.

У контексті вищесказаного Зеленський нагадав про запропоновану Україною формулу миру.

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"Коли Україна пропонує формулу миру, це дійсно формула миру не просто для нас, а для світу. Коли загроза комплексна, то і відповідь має бути комплексною. Простою зупинкою вогню нічого не вирішиш. Саме така наша формула. Треба повертати мир – надійно, довготривало. Простим пом'якшенням криз, спровокованих Росією, не повернеш стабільності. Треба повністю демонтувати кожну загрозу", – наголосив президент.

Що передбачає формула миру від України

Під час саміту G20 Зеленський назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека

Енергетична безпека

Звільнення всіх полонених і депортованих

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Виведення російських військ і припинення бойових дій

Повернення справедливості

Протидія екоциду

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни

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