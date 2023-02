Зеленський висловився про переговори з Росією: "Я просто не думаю теоретично"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає теоретично про переговори з Росією щодо припинення війни, та нагадав про українську формулу миру.

Про це глава держави розповів на пресконференції 24 лютого.

"Я просто не думаю теоретично, як можуть пройти ці перемовини і що це таке. Ми робимо конкретні кроки: Україна ініціювала "формулу миру" на G20 – так крок за кроком, як ми бачимо. І там результат – те, що зробила Росія тут, і як це впливає на все: не тільки на нашу безпеку. Тому що є різні кризи, які викликані агресивними кроками РФ: окупація Запорізької атомної станції, блокування моря і всіх ланцюжків. Тому, що я можу вам сказати? Ми запропонували кроки", – розповів Зеленський.

Він нагадав, що напередодні ввечері 141 держава на Генасамблеї ООН підтримала мирні ініціативи України у своїй резолюції.

"Наступним кроком я бачу залучення – as much as possible (стільки, скільки можливо – ред.), як то кажуть, держав до першого установчого саміту. Хочеться, щоб він був результативним. І хочеться дійсно дотиснути і добити, щоб він був", – додав президент.

Він наголосив на завданні залучити до саміту якомога більшої кількості держав, зокрема Індію та Китай.

"Ми це ("формулу миру" – ред.) запропонували і там є фіксація миру або кінця війни. І нам потрібні гарантії безпеки", – додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з РФ можуть розпочатися лише тоді, коли Росія виведе свої війська з території України. Саме виведення ворожих військ є першим пунктом названої Зеленським "формули миру".

